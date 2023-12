Gestern Abend (27.12.2023, 18:35 Uhr) entstand bei einem Brand in

Wuppertal (ots) - einem Wohn-und Geschäftshaus in Solingen hoher Sachschaden.

Ein Hinweisgeber meldete der Feuerwehr Rauch, der aus dem Gebäude an

der Sauerbreystraße aufstieg. Die Bewohner des Hauses konnten

unverletzt in Sicherheit gebracht werden.

Am Gebäude entstand ein hoher, noch nicht bezifferter Sachschaden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache

aufgenommen. Dazu wurde ein Brandsachverständiger hinzugezogen.

Während der Löscharbeiten zündeten bislang Unbekannten einen

lautstarken Böller in der Nähe eines Feuerwehrmannes. Nach ersten

Erkenntnissen könnten Jugendliche oder Kinder dafür verantwortlich

sein, die unmittelbar danach wegrannten.

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer

0202/284-0 zu melden. (sw)