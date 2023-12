In der Nacht zu Mittwoch (06.12.2023) versuchte sich ein 30-jähriger Fahrzeugführer einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu entziehen.

Wuppertal (ots) -



Eine Streifenwagenbesatzung beabsichtigte auf der Kasparstraße in

Solingen einen VW Golf zu kontrollieren. Der Fahrer ignorierte die

Anhaltesignale und setzte seine Fahrt fort. Nach einer mündlichen

Ansprache beschleunigte er seinen VW. Auf der Lehmbruckstraße in Wald

stoppte der Autofahrer seine Fahrt und flüchtete anschließend zu Fuß.

Die Beamten verfolgten den Mann und stellten ihn auf der Krausener

Straße.



Bei einer anschließenden Personenkontrolle konnte der 30-jährige Mann

keine gültige Fahrerlaubnis vorlegen. Die Polizisten stellten zudem

fest, dass gegen ihn zwei Haftbefehle vorliegen und nahmen den Mann

noch vor Ort fest.



Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den Tatverdächtigen

ein.



Das Fahrzeug wurde vor Ort beschlagnahmt.



Auch gegen die Halterin des VW leiteten die Beamten ein

Strafverfahren ein. (an)