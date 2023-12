Im Mai 2022 entdeckte das Landeskriminalamt NRW, dass eine seinerzeit noch namentlich unbekannte Person aus Malaga in Spanien über Telegram Betäubungsmittel für den deutschen Markt anbot.

Wuppertal (ots) - Ein verdeckt arbeitender Fahnder der Polizei nahm daraufhin als

angeblicher Kaufinteressent Kontakt mit dem angeblichen Dealer auf,

der zum Beweis seiner Lieferfähigkeit umfangreiche Fotos der

angebotenen Drogen übermittelte. Da der angebliche Dealer sowohl

einen Postversand der Drogen, als auch eine persönliche Übergabe der

Drogen in Solingen anbot, wurden die Ermittlungen intensiviert.



Hierdurch gelang es, einen inzwischen 25 Jahre alten Mann als

Tatverdächtigen zu ermitteln, der sich vor einigen Jahren aus

Solingen abgesetzt hatte. Nach diesem Mann wurde wegen eines im Jahre

2017 in Solingen begangenen und bereits zum dortigen Amtsgericht

angeklagten Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz mit einem

Haftbefehl gefahndet. Im Januar 2023 wurde das Verfahren schließlich

an die Staatsanwaltschaft Wuppertal abgegeben und die Polizei

Wuppertal mit den weiteren Ermittlungen beauftragt. Diese

Ermittlungen ergaben, dass der Beschuldigte offenbar im Dezember 2023

nach Solingen zurückgekehrt war und weiterhin Drogen anbot.



Die Beamten gaben sich erneut als angebliche Kaufinteressenten aus

und vereinbarten eine Drogenübergabe in Solingen. Als der

Beschuldigte am gestrigen Tage (06.12.2023) gegen 15.00 Uhr auf dem

Parkplatz eines Supermarktes am Grünewald in Solingen erschien, kam

es zum polizeilichen Zugriff.



Der vollkommen überraschte Beschuldigte gab an, tatsächlich nicht

über Drogen zu verfügen. Er habe den Kaufinteressenten um das Geld

betrügen wollen.



Der gegen ihn bestehende Haftbefehl des Amtsgerichts Solingen wurde

daraufhin vollstreckt. Der Beschuldigte befindet sich inzwischen in

Untersuchungshaft. Die umfangreichen Ermittlungen dauern an.