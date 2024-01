In der Nacht zu Montag (01.01.2024, gegen 01:00 Uhr) kam es am Graf-Wilhelm-Platz in Solingen zu einem versuchten Tötungsdelikt.

Wuppertal (ots) - Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich ein 33-jähriger Solinger mit

seinen zwei Begleitern in Höhe der Bushaltestellen auf. Aus bislang

noch ungeklärter Ursache kam es zu einer Auseinandersetzung mit einer

größeren Personengruppe. In der Folge erlitt der Solinger

Stichverletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus,

wo der Mann notoperiert wurde.



Die bislang unbekannte Personengruppe flüchtete vom Tatort. Sie wird

wie folgt beschrieben:



- circa 15 bis 20 Personen, männlich

- circa 15 bis 20 Jahre alt

- dunkle Kleidung und dunkle Haare



Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der flüchtigen

Personengruppe machen können, sich unter der 0202/284-0 zu melden.



Die Kriminalpolizei ermittelt im Rahmen einer eingesetzten

Mordkommission.