Gestern Nachmittag (19.12.2023, 17:10 Uhr) kam es in Solingen zu

Wuppertal (ots) - einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger (80) schwere Verletzungen

erlitt.

Der 80-Jährige war auf der Germanenstraße in Richtung Schlagbaumer

Straße unterwegs. Als er die Burgunderstraße überquerte, fuhr ihn ein

dunkler Audi Kombi an. In der Folge stürzte der Fußgänger zu Boden.

Der Audi-Fahrer brachte den Verletzten zu dessen Wohnanschrift und

entfernte sich, ohne eine weitere Schadensregulierung eingeleitet zu

haben.

Der Sohn des Verletzten brachte seinen Vater in der Nacht ins

Krankenhaus und informierte die Polizei.

Der Fahrer des Audi ist circa 50 bis 55 Jahre alt, 170 cm groß, hat

eine kräftige Statur und dunkle, kurze Haare. Er war mit einer

dunkelbraunen Jacke bekleidet und der polnischen Sprache mächtig.

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer

0202/284-0 zu melden. (sw)