Wegen eines versuchten Tötungsdelikts auf der Düsseldorfer Straße in Solingen ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal.

Wuppertal (ots) - Nach bisherigen Erkenntnissen kam es am 01.12.2023 gegen 22:50 Uhr

vor einem Café auf der Düsseldorfer Straße zu einem Streit zwischen

mehreren Personen. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung soll der

27-jährige Tatverdächtige den 48-jährigen Geschädigten mit einem

Messer verletzt haben. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in

ein Krankenhaus.

Lebensgefahr konnte zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.



Der 27-jährige Tatverdächtige wurde am 02.12.2023 durch Spezialkräfte

in Düsseldorf vorläufig festgenommen. Auf Antrag der

Staatsanwaltschaft wurde er am 03.12.2023 dem Haftrichter vorgeführt.

Dieser erließ einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags.



Am 03.12.2023 suchten Kräfte der Einsatzhundertschaft in der Solinger

Innenstadt nach dem möglichen Tatmittel und stellten ein Messer

sicher. Ob es sich bei dem Messer um die Tatwaffe handelt, ist ebenso

Teil der Ermittlungen, wie die Hintergründe der Tat.