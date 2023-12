In der Nacht zu Samstag (09.12.2023) war der 30-jährige Geschädigte

Wuppertal (ots) - gegen 00:00 Uhr zu Fuß auf der Märkischen Straße in Richtung

Wichlinghausen unterwegs, als er in Höhe einer Tankstelle von zwei

unbekannten Personen geschubst wurde.

Bei dem Angriff hielt einer der Männer einen spitzen Gegenstand in

der Hand und griff den 30-Jährigen damit an. Dieser wehrte sich und

erlitt dabei mehrere Schnittverletzungen, die im Krankenhaus

behandelt werden mussten.



Die beiden Täter entfernten sich in Richtung Wichlinghausen.



Die Flüchtigen sind circa 20 bis 25 Jahre alt und 180 cm bis 190 cm

groß. Sie hatten schwarze Haare und einen Drei-Tage-Bart. Zur Tatzeit

trugen beide dunkle Jacken.



Zeugen werden gebeten, sich unter der 0202 284-0 zu melden. (an)