Heute Nacht (22.12.2023, 01:30 Uhr) kam es in Wuppertal-Nächstebreck zur Sprengung eines Geldautomaten.

Wuppertal (ots) - Anwohner der Wittener Straße meldeten einen lauten Knall aus dem

Gebäude einer Bank. Kurze Zeit später flüchteten mehrere Personen mit

einem dunklen Auto, vermutlich einem BMW-Kombi, in Richtung der

Autobahn.

Nach ersten Erkenntnissen könnten die Täter in arabischer Sprache

miteinander gesprochen haben.



An den Geschäftsräumen und dem Automaten entstand ein höherer, noch

nicht bezifferter Sachschaden.



Die umfangreichen Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur

Ergreifung der Täter.



Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.



Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer

0202/284-0 zu melden oder folgenden Link zu nutzen:



https://nrw.hinweisportal.de/~portal/de/select (sw)