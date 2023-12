In der Nacht zu Mittwoch (06.12.2023 gegen 02:45 Uhr) nahm die Polizei in der Straße Kleiner Werth einen Mann fest, der im Verdacht steht, Diebstähle aus Pkw begangen zu haben.

Wuppertal (ots) - Ein 37-jähriger Zeuge suchte in der Straße Bredde einen Parkplatz.

Dabei fiel ihm die eingeschlagene Fahrerscheibe eines geparkten

Mercedes ML 400 auf. Sodann stieg eine männliche Person aus dem Pkw

aus und flüchtete zu Fuß. Der Zeuge alarmierte daraufhin die Polizei.



Eine sofort eingeleitete Fahndung führte zum Antreffen des

Tatverdächtigen. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die

Beamten unter anderem einen Nothammer bei dem Mann. Den einschlägig

vorbestraften 43-Jährigen nahmen die Polizisten vorläufig fest.



In Rahmen von Ermittlungen stellten die Einsatzkräfte im Nahbereich

drei weitere aufgebrochene Fahrzeuge fest. Ob der Festgenommene dafür

verantwortlich ist, ist Gegenstand der Ermittlungen.



Der Tatverdächtige wurde am 06.12.2023 auf Anordnung der

Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt, welcher die

Untersuchungshaft gegen den polizeibekannten Mann anordnete.