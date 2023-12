Am 21.12.2023, gegen 19:00 Uhr, kam es in einem Supermarkt auf der Wichlinghauser Straße zu einem räuberischen Diebstahl.

Wuppertal (ots) - Ein polizeibekannter 34-jähriger Mann wurde von einem Mitarbeiter

(31) dabei beobachtet, wie er Waren in seinem Rucksack verstaute und

ohne zu bezahlen in den Ausgangsbereich ging. Als ein 21-jähriger

Security-Mitarbeiter den Dieb zur Rede stellte, griff dieser den

Sicherheitsdienst an und versuchte zu flüchten. Gemeinsam mit drei

weiteren Angestellten konnte der 34-Jährige in einem Lagerraum bis

zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Dabei verletzte der

Mann den 31-jährigen Mitarbeiter leicht.



Die Polizei nahm den Täter zur Prüfung von Haftgründen vorläufig

fest. (ar)