Am 08.12.2023, gegen 10:25 Uhr, kam es auf dem Parkplatz Rolingswerth/Sankt-Etienne-Ufer in Barmen zu einem schweren Raub.

Wuppertal (ots) - Ein 43-Jähriger hob in einer Bankfiliale auf dem Werth Geld ab. Im

Anschluss begab er sich durch die Barmer Innenstadt zu seinem

geparkten Pkw am Rolingswerth/Sankt-Etienne-Ufer.



Auf dem Parkplatz sprach ihn ein bislang unbekannter Täter an. Unter

Vorhalt einer Schusswaffe forderte der Mann die Herausgabe der

Geldbörse des Geschädigten. Als dieser um Hilfe rief, schlug der

Täter sein Opfer. In der Folge entwendete der Unbekannte ein Handy

mit schwarzer Hülle und Bargeld. Anschließend flüchtete er zu Fuß

über die Straße Rolingswerth in Richtung Am Clef. Eine sofort

eingeleitete Fahndung verlief negativ.



Der Täter ist circa 180 cm bis 185 cm groß und sprach mit einem

osteuropäischen Akzent. Er trug zur Tatzeit eine Käppi, eine graue

Jacke mit Kapuze und weißen Rändern an den Ärmeln, weiße Sneaker und

graue Handschuhe.



Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können,

sich unter der 0202/284-0 zu melden. (ar)