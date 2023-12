Heute Morgen (05.12.2023 gegen 07:50 Uhr) kam es auf der Friedrich-Engels-Allee in Höhe der Wasserstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Krad.

Wuppertal (ots) - Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 34-Jährige mit ihrem Opel

Corsa vom rechten Fahrbahnrand an und beabsichtigte auf die

Linksabbiegerspur zur Wasserstraße zu fahren. Dabei kam es zu einer

Kollision mit einem 17-Jährigen, der mit seinem KSR Motorrad auf der

B7 in Richtung Alter Markt fuhr. Der Kradfahrer stürzte zu Boden und

erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein

Krankenhaus.



Infolge des Zusammenstoßes fuhr die Fahrerin des Corsa zudem gegen

den Ständer eines elektrischen Werbeschildes auf dem Grünstreifen.

Die 34-Jährige und die drei weiteren Insassen des Opel blieben

unverletzt.



Während der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die

Friedrich-Engels-Allee in Richtung Osten. Es kam zu

Verkehrsbeeinträchtigungen. (ar)