In der Nacht zu Samstag (23.12.2023, gegen 03:20 Uhr) kam es an der Tannenbergstraße in Wuppertal-Steinbeck zur Sprengung eines Geldautomaten.

Wuppertal (ots) - Unbekannte Täter drangen gewaltsam in den Vorraum eines

Lebensmittelgeschäfts ein. In diesem sprengten sie einen

Geldautomaten. Nach der Detonation flüchteten mehrere Personen in

einem dunklen VW Golf über die Viehhofstraße in Richtung

Kiesbergtunnel. Unverzüglich eingeleitete Fahndungsmaßnahmen

verliefen negativ. Der Vorraum des Supermarktes wurde erheblich

beschädigt.



Ob die Unbekannten Beute gemacht haben, ist derzeit noch Gegenstand

der Ermittlungen.



Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Ergreifung der Täter

machen können, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden oder

folgenden Link für das Hochladen von Dateien zu nutzen:



https://nrw.hinweisportal.de/~portal/de/select (ar)