Am Freitag (22.12.2023, gegen 19:05 Uhr) kam es in Höhe der Kreuzung Südstraße und Weststraße in Wuppertal-Elberfeld zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der eine Fußgängerin (59) schwere Verletzungen erlitt.

Wuppertal (ots) - Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte die Wuppertalerin die

Südstraße in Höhe der Weststraße. Dabei kam es zu einer Kollision mit

einem blauen Pkw mit französischem Kennzeichen, der aus der

Viehhofstraße in die Südstraße einbog. Anschließend flüchtete der

unbekannte Fahrzeugführer in südliche Richtung. Die Frau wurde durch

den Zusammenprall schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in

ein Krankenhaus.



Kurz vor dem Unfall stand der blaue Pkw an der Ampel in der

Viehhofstraße zur Südstraße. Da das Fahrzeug nicht ansprang, wurde es

durch den Beifahrer angeschoben bevor es seine Fahrt fortsetzte.



Nach Ermittlungen des Verkehrskommissariats konnte das Fahrzeug am

27.12.2023 an der Straße Oberer Grifflenberg verlassen angetroffen

werden.



Die Polizei bittet Zeugen, (insbesondere eine Frau, welche den Unfall

beobachtet und die Einsatzörtlichkeit vor Eintreffen der Beamten

verlassen hat) die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem

Fahrzeugführer/der Fahrzeugführerin machen können, sich unter der

0202/284-0 zu melden. (ar)