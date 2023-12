Seit gestern Nachmittag (23.12.2023, 15:15 Uhr) wird die 80-jährige Roswitha S.

Wuppertal (ots) - aus Wuppertal vermisst. Zuletzt wurde sie an ihrer

Wohnanschrift in Wuppertal-Ronsdorf (Demenz-WG) gesehen.



Die Vermisste ist circa 160 cm bis 165 cm groß, hat kurze graue Haare

und eine zierliche Statur. Sie ist mit einer lila-silbernen

Steppjacke, einer rot-weißen Schlafanzughose mit Sternen,

Glitzerwollsocken, rosa-roten Ballerinas bekleidet und trägt eine

schwarze Lederhandtasche mit sich.



Roswitha S. ist stark dement und weder zeitlich noch örtlich

orientiert.



Die Polizei bittet Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer

0202/284-8470 oder in dringenden Fällen unter der Notrufnummer 110 zu

melden. (an)