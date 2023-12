Nach einem räuberischen Diebstahl konnten am vergangenen Montag (11.12.2023, 19:40 Uhr) ein Mann (30) und eine Frau (27) festgenommen werden, die im Verdacht stehen, einen räuberischen Diebstahl begangen zu haben.

Wuppertal (ots) - Der Mitarbeiter eines Lebensmittel-Discounters an der Dahler Straße

bemerkten einen Mann und eine Frau, die einen mitgeführten Trolli mit

Waren befüllten. Anschließend verließen beide die Geschäftsräume,

ohne zu bezahlen. Als der 31-Jährige Mitarbeiter sie außerhalb

ansprach, drohte ihm der Mann mit einem Messer, mutmaßlich um im

Besitz der entwendeten Gegenstände zu bleiben. Dann liefen die

Verdächtigen weg. Im Zuge der sofort eingeleiteten polizeilichen

Fahndung konnten dank einer sehr guten Beschreibung eine 27 Jahre

alte Frau und ein 30 Jahre alter Mann noch in der Nähe festgenommen

werden.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden Beide einem Haftrichter

vorgeführt, der die Unterbringung des 30-Jährigen in der

Untersuchungshaft anordnete.



Im Falle einer Verurteilung drohen den Beschuldigten langjährige

Freiheitsstrafen.