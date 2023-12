Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Münster und der Polizei Warendorf

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter haben am frühen Freitagmorgen (15.12., 03.17 Uhr) einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in Ahlen-Dolberg gesprengt.



Ein Zeuge meldete der Polizei einen lauten Knall. Nach ersten Erkenntnissen sei ein schwarzes Auto, vermutlich Mercedes, unmittelbar nach dem Knall in Richtung Autobahn 2 Anschlussstelle Hamm-Uentrop weggefahren. Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten einen gesprengten Geldautomaten fest. Die Bankfiliale an der Straße Bummelke befindet sich in einem Wohnhaus.



Personen wurden bei der Sprengung nicht verletzt. Laut Feuerwehr soll die Statik des Gebäudes durch die Detonation nicht beeinträchtigt worden sein. Die Spurensicherung der Polizei Münster ist aktuell vor Ort. Die Höhe des Gebäudeschadens und möglicher Beute ist Bestandteil der Ermittlungen.



Hinweise zum Fluchtfahrzeug und den Tatverdächtigen nimmt die ermittlungsführende Behörde Münster unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen. Für die Einreichung von Bild- und Videodateien nutzen Sie bitte folgendes Hinweisportal: https://nrw.hinweisportal.de/ .



