Bei einem Zusammenstoß zweier Autos ist am Dienstag (05.12.2023, 19.44 Uhr) eine 42-jährige Dolbergerin leicht verletzt worden.

Warendorf (ots) - Ein 32-Jähriger Mann aus Bulgarien fuhr in Ahlen-Dolberg mit seinem Pkw auf der Lambertistraße in Richtung Twieluchtstraße. Auf Höhe der Einmündung Lambertistraße/Pfauenstraße übersah er die von rechts kommende 42-Jährige in ihrem Auto und stieß damit zusammen.



Durch den Zusammenstoß verletzte sich die Ahlenerin leicht, Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.



Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 6000 Euro.



