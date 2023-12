Gesucht wird eine aufmerksame Zeugin, die am Mittwoch, 6.12.2023, gegen 14.50 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in Vorhelm, Schulstraße beobachtet hat und diese im Supermarkt meldete.

Warendorf (ots) - Ein unbekannter Autofahrer fuhr auf dem Supermarktparkplatz mit einem silbernen Pkw gegen einen grauen VW Golf und beschädigte diesen am Heck. Für weitere Ermittlungen wird die Zeugin benötigt, von der keinen Personalien bekannt sind. Die Frau wird gebeten, sich bei bei der Polizei in Ahlen zu melden, Telefon 02382/965-0.



