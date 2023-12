Das Auto eines 28-jährigen Ahleners ist nach einem Verkehrsunfall am Samstag (16.12.2023, 14.55 Uhr) in Ahlen auf dem Dach liegen geblieben.

Warendorf (ots) - Der junge Mann fuhr zusammen mit einer 26-jährigen Beifahrerin aus Ahlen auf dem Prozessionsweg von der B 58 kommend in Richtung Borbein. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet das Auto nach links auf einen Grünstreifen. Der Fahrer versuchte noch stark gegenzulenken, wodurch das Auto zurück auf die Straße und anschließend nach rechts in einen Graben geriet. Hier überschlug sich der Pkw und blieb auf dem Dach liegen.



Beide Insassen wurden leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 8500 Euro geschätzt.



