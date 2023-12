Zwei junge Menschen sind am Sonntagmorgen (17.12.2023, 00.40 Uhr) bei einem Verkehrsunfall in Ahlen leicht verletzt worden.

Warendorf (ots) - Ein 20-jähriger Drensteinfurter fuhr zusammen mit einer 20-jährigen Beifahrerin aus Sendenhorst auf der Walstedder Straße in Richtung Ahlen. Plötzlich sei ein Reh auf die Fahrbahn gelaufen, der Drensteinfurter habe versucht zu bremsen. Dabei kam das Auto nach links von der Straße ab und stieß mit der Front in einen Graben. Der Pkw überschlug sich daraufhin zum Teil und blieb einige Meter weiter an einer Wiese stehen.



Da die Polizisten Alkoholgeruch wahrnahmen, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt - dieser war positiv. Sie ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.



Rettungskräfte brachten beide Insassen leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.



