"Betrunkene Radfahrerin" in Ahlen hieß ein Zeugenhinweis, der am Freitagabend (01.12.2023, 22.15 Uhr) bei der Polizei eingegangen ist.

Warendorf (ots) - Die Beamten stellten wenig später eine 40-jährige Ahlenerin auf ihrem Fahrrad auf der Straße Am Stockpapier fest. Während der Kontrolle zeigte die Frau starke körperliche Auffälligkeiten und hatte Gleichgewichtsstörungen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest war positiv, außerdem äußerte sie Alkohol konsumiert zu haben.



Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.



Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

https://warendorf.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

https://warendorf.polizei.nrw/





Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell