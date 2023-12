Ein Unbekannter ist in der Zeit zwischen Donnerstag, 07.12.2023, 18.00 Uhr und Freitag, 08.12.2023, 15.00 Uhr gegen einen grünen BMW in Ahlen gefahren, hat ihn beschädigt und ist anschließend geflüchtet.

Warendorf (ots) - Das Auto war am Fahrbahnrand des Föhrenweges abgestellt worden und wurde am hinteren linken Kotflügel und der hinteren linken Tür beschädigt.



Hinweise zu dem Verursacher des Schadens bitte an die Polizei Ahlen, Telefon 02382-9650 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.



