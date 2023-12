Ein Unbekannter hat am Freitag (22.12.2023, 20.00 Uhr) einen BMW in Ahlen angefahren, beschädigt und ist anschließend geflüchtet.

Warendorf (ots) - Das weiße Auto stand zwischen 20.00 Uhr und 05.45 Uhr am Samstagmorgen (23.12.2023) am rechten Fahrbahnrand der Straße am Stockpiper als es vorne links beschädigt wurde - der Verursacher des Schadens flüchtete.



Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder

per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.



Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell