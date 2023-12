Am Donnerstag, 30.11.2023, 23.30 Uhr hielten Polizisten eine E-Scooterfahrerin in Ahlen an.

Warendorf (ots) - Die Frau fuhr ohne Licht und mit einem Sozius durch die Ahlener Fußgängerzone. Bei der Kontrolle der Beckumerin ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum. Der Verdacht wurde durch einen positiven Drogenvortest bestätigt. Deshalb nahmen die Einsatzkräfte die 18-Jährige mit und ließen ihr eine Blutprobe entnehmen.



