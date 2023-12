Wir möchten, dass Sie stets sicher nach Hause kommen.

Warendorf (ots) - Deswegen sensibilisieren wir immer wieder für eine regelkonforme und witterungsangepasste Teilnahme am Straßenverkehr.



Kolleginnen und Kollegen der KPB Warendorf haben am Montag (18.12.2023) im Bereich der Polizeiwache Ahlen Sonderkontrollen in puncto Geschwindigkeit durchgeführt und folgende Maßnahmen getroffen:



Für 31 Verkehrsteilnehmer ist eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt worden, wegen zu schneller Geschwindigkeiten. Zwei Verkehrsteilnehmer sind mit positiven Atemalkoholtests aufgefallen. Verwarngelder wurden erhoben bei vier Pkw-Fahrern, an deren Autos die Beleuchtung nur mangelhaft war, bei drei Pkw-Fahrern, die ihren Führerschein nicht mitführten und einem Radfahrer, der während der Fahrt sein Handy in der Hand hielt und nutzte. Trauriger Spitzenreiter war ein Autofahrer der am Konrad-Adenauer-Ring / Ecke Sedanstraße die erlaubten 50 km/h um 23 km/h überschritten hat.



Zu schnelles Fahren ist eine der Ursachen für schwere Unfälle mit teils gravierenden Folgen. Dabei spielt die gefahrene Geschwindigkeit eine erhebliche Rolle in Hinblick auf die Schwere der Verletzungen. Um das Geschwindigkeitsniveau dauerhaft zu senken - führen wir in regelmäßigen Abständen Geschwindigkeitskontrollen durch mit dem Ziel: weniger Tote und Verletzte im Straßenverkehr.



