Gesucht wird eine junge Autofahrerin, die am Donnerstag, 30.11.2023, 15.20 Uhr auf dem Parkplatz Hellstraße/Im Kühl in Ahlen gegen einen schwarzen Suzuki fuhr und dabei seitlich beschädigte.

Warendorf (ots) - Die etwa 18 bis 20 Jahre alte Frau, die grüne Leggins trug, schaute sich sowohl ihr Auto als auch den beschädigten Suzuki an. Dann setzte sie sich in den schwarzen Mercedes GLK und flüchtete über die Straße Im Kühl in unbekannte Richtung. Der Zeuge, der den Unfall beobachtet hat, konnte das Kennzeichenfragement BE-YH ablesen. Des Weiteren hatte er gesehen, dass noch eine weibliche Person auf dem Beifahrersitz saß. Die Verursacherin wird gebeten, sich bei der Polizei in Ahlen zu melden, Telefon 02382/965-0.



