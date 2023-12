Am 16.12.2023, 19.30 Uhr erhielten Feuerwehr und Polizei Kenntnis über einen Verkehrsunfall auf der Zeppelinstraße in Ahlen.

Warendorf (ots) - Bei dem Unfall verletzte sich ein Fußgänger schwer.



Nach derzeitigen Kenntnisstand befuhr ein 44-jähriger Ahlener mit seinem PKW die Zeppelinstraße in Fahrtrichtung Rottmannstraße. Auf Höhe der Kreuzung Zeppelinstraße / Im Herbrand überfährt er die dortige Verkehrsinsel.

Auf dieser befand sich zum Unfallzeitpunkt ein 50-jähriger Fußgänger aus Ahlen. Der PKW touchierte den Fußgänger und verletzte ihn. Ein Rettungswagen transportierte den 50-jährige Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.



Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

https://warendorf.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

https://warendorf.polizei.nrw/





Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell