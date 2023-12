Eine 78-jährige Rentnerin ist am Montag (04.12.2023) Opfer von Betrügern geworden.

Warendorf (ots) - Die Ahlenerin bekam eine Nachricht auf ihr Handy. In dieser Nachricht suggerierten ihr unbekannte Täter die eigene Tochter zu sein und dringend Geld zu benötigen. Im Glauben der Tochter zu helfen und sie zu unterstützen, überwies die 78-Jährige die geforderten Geldbeträge auf das angegebene Konto.



Erst kurze Zeit später fiel der Betrug auf.



"Hallo Mama, hallo Papa, das ist meine neue Handynummer... - ich brauche eure Hilfe" - So oder so ähnlich klingen Nachrichten von Betrügern, die oft über SMS oder Messenger an ihre Opfer geschickt werden mit dem Ziel: Menschen um deren Geld zu bringen.



Sollten Sie eine solche oder ähnliche Nachricht bekommen: Blockieren Sie die Nummer, melden Sie den Vorfall der Polizei, sichern Sie den Chatverlauf und löschen Sie anschließend den Chat/die Nummer der Betrüger.



Überprüfen Sie den Kontakt: Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach, ob die Nachricht wirklich von ihr kommt oder fragen Sie andere Familienangehörige. Die fremde Nummer nicht ohne Verifizierung einfach abspeichern. Wenn Sie per SMS oder Messenger um Geldüberweisungen gebeten werden, seien Sie immer misstrauisch.



