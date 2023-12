Überholen und zeitgleich abbiegen können schwere Folgen haben - so passiert am Samstag (16.12.2023, 16.00 Uhr) in Ahlen.

Warendorf (ots) - Ein 67-jähriger Radfahrer war auf einem Geh- / Radweg der Bergstraße unterwegs, vor ihm fuhr ein 13-jähriger Ahlener auf einem E-Scooter. Als der Radfahrer den 13-Jährigen links überholen wollte, scherte dieser ebenfalls nach links aus, um abzubiegen.



Die beiden stießen zusammen, der Radfahrer stürzte über seinen Lenker und verletzte sich schwer. Der 13-Jährige blieb unverletzt.



Rettungskräfte brachten den 67-jährigen Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.



In diesem Zusammenhang möchten wir erinnern: Das Führen von Elektrotretrollern (Elektrokleinstfahrzeuge) ist erst ab 14 Jahre erlaubt.



Weitere Infos:



https://warendorf.polizei.nrw/sites/default/files/2020-08/20200821_Merkzettel%20E-Scooter.pdf



