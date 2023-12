Am Mittwoch, 13.12.2023, gegen 7.00 Uhr kam es auf der Gerichtsstraße/Königstraße in Ahlen zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten.

Warendorf (ots) - Ein 51-jähriger Ahlener befuhr mit seinem Fahrrad die Gerichtsstraße in Richtung Warendorfer Straße. Zeitgleich befuhr ein Unbekannter mit einem blauen Transporter von der Königstraße auf die Gerichtsstraße. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrradfahrer. Der 51-jährige Mann stürzte und verletzte sich leicht. Der unbekannte Transporterfahrer kümmerte sich nicht um den Gestürzten und flüchtete. Nach Angaben des Ahleners waren drei Zeugen vor Ort, die den Unfall beobachtet haben und möglicherweise Angaben zu dem Transporter oder Fahrer machen können. Die Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 zu melden.



Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

https://warendorf.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

https://warendorf.polizei.nrw/





Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell