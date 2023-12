Am Sonntag, 10.12.2023 fuhren in Ahlen zwei Autofahrer unter Drogeneinfluss.

Warendorf (ots) - Der erste Fall ereignete sich gegen 0.30 Uhr auf dem Konrad-Adenauer-Ring, wo Polizisten einen 47-Jähigen kontrollierten. Im zweiten Fall hielten Einsatzkräfte einen 24-Jährigen gegen 22.50 Uhr auf der August-Kirchner-Straße an. In beiden Fällen zeigten die von den Fahrern durchgeführten Drogenvorteste ein positives Ergebnis an. Daher wurden dem 47-Jährigen aus Hamm sowie dem 24-jährigen Ahlener jeweils eine Blutprobe entnommen. Außerdem leiteten die Polizisten gegen beide Autofahrer ein Ermittlungsverfahren ein und fertigten Berichte für die Straßenverkehrsämter.



Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

https://warendorf.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

https://warendorf.polizei.nrw/





Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell