Am Wochenende ereigneten sich zwei Wohnungseinbrüche in Ahlen.

Warendorf (ots) - Am Samstag, 30.12.2023 brachen Unbekannte zwischen 17.30 Uhr und 21.30 Uhr in ein Haus auf der Wittekindstraße ein und stahlen Geld.



Das neue Jahr beganng für einen Wohnungsbesitzer auf der Richard-Wagner-Straße mit einem Schrecken. Unbekannte waren zwischen Sonntagabend, 31.12.2023, 18.00 Uhr und Montag, 1.1.2023, 0.45 Uhr in die Wohnung eingebrochen und durchsuchten die Räume. Ob etwas gestohlen wurde, ist nicht bekannt.



Wer hat an den Tatorten verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu den Einbrüchen machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.



Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell