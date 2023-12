Unbekannte Täter haben am Freitagmorgen (15.12.2023) zwischen 03.00 Uhr und 08.00 Uhr mehrere Holzhütten auf dem Weihnachtsmarkt in Beckum-Neubeckum aufgebrochen.

Warendorf (ots) - Die Täter verschafften sich Zutritt zu den Buden an der Hauptstraße und stahlen unter anderem Bargeld.



Hinweise zu den Einbrüchen oder Tätern bitte an die Polizei Beckum, Telefon 02521/911-0 oder

per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.



