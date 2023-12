Unbekannte warfen zwischen Mittwochnachmittag (27.12.2023) und Donnerstagvormittag (28.12.2023) an zwei Schulen in Beckum und Neubeckum mehrere Fensterscheiben ein.

Warendorf (ots) - Betroffen sind die Sekundarschule auf der Windmühlenstraße und die Gesamtschule auf der Turmstraße. Wer hat dort verdächtige Personen gesehen? Wer kann Angaben zu den Sachbeschädigungen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.



