Polizisten haben am Dienstagmorgen (05.12.2023, 00.00 Uhr) die Autofahrt eines 31-jährigen Mannes in Beckum-Neubeckum gestoppt - er stand unter Drogen- und Alkoholeinfluss.

Warendorf (ots) - Die Beamten kontrollierten den Neubeckumer an der Hauptstraße. Während des Gesprächs nahmen sie nicht nur starken Alkoholgeruch, sondern auch den Geruch von Drogen wahr. Ein freiwilliger Atemalkoholtest war positiv. Außerdem gab er zu, kurz vor Fahrtantritt Drogen genommen zu haben, bei einer Durchsuchung wurden zudem verschiedene Betäubungsmittel gefunden.



Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt, ordneten eine Blutprobenentnahme an und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.



