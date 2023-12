Ein bislang unbekannter Mann sprach am Samstag, 30.12.2023, gegen 05.30 Uhr, eine 19-Jährige aus Kamen im Bahnhofsgebäude in Neubeckum am Treppenaufgang zu Gleis 7 an.

Warendorf (ots) - Er drohte ihr mit einer zerschlagenen Bierflasche, griff ihr an den Hals und forderte die Herausgabe des Handys. Eine 39-jährige Bielefelderin wurde auf den Vorfall aufmerksam. Mit Hilfe der 39-Jährigen konnte sich die 19-Jährige von dem unbekannten Mann losreißen und in einen wartenden Zug nach Ahlen steigen. Beide konnten verhindern, dass der Unbekannte ebenfalls in den Zug stieg, er bleib ohne Beute zurück.



Im Bahnhof Ahlen verließen beide Frauen den Zug und meldeten sich bei der Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Mann im Umfeld des Bahnhofs Neubeckum verlief bislang ohne Erfolg.



Der Tatverdächtige wird beschrieben als etwa 190 cm groß, athletische Statur, dunkle Hautfarbe, er war bekleidet mit einer hellblauen Jacke, schwarzer Jogginghose und Durag.



Wer hat den Tatverdächtigen gesehen und kann Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521-911-0 oder E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen



