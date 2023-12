Für einen 52-jährigen Mann aus Ennigerloh hat der Freitagabend (01.12.2023, 17.39 Uhr) mit einer ambulanten Behandlung im Krankenhaus geendet.

Warendorf (ots) - Ein 21-jähriger Ahlener fuhr mit seinem Auto auf der Ennigerstraße in Beckum-Neubeckum, um nach links in die Dyckerhoffstraße abzubiegen. Beim Abbiegen stieß er mit dem entgegenkommenden 52-jährigen Ennigerloher in seinem Auto zusammen. Dieser wurde durch den Aufprall leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.



Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.



