Wer kann Hinweise zu einem möglichen versuchten Raub geben?

Warendorf (ots) - Ein 19-jähriger Mann aus Beckum meldete sich bei der Polizei und gab an, von einem Unbekannten mit einem Messer bedroht worden zu sein.



Der Beckumer sei an Heiligabend (24.12.2023, 04.40 Uhr) in Höhe einer Bushaltestelle am Lippweg von drei Männern angesprochen worden. Einer der Drei habe unter Vorhalten eines Messers Geld gefordert. Der 19-Jährige sei dem nicht nachgekommen, weitergelaufen und habe anschließend die Polizeiwache aufgesucht.



Ein freiwilliger Atemalkoholtest des 19-Jährigen war positiv. Der Mann mit dem Messer wurde folgendermaßen beschrieben: kurze Haare, trug einen Bart, südeuropäischer Phänotyp.



Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder

per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.



