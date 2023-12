Unbekannte Personen brachen zwischen Sonntag, 24.12.2023, 16.00 Uhr und Montag, 25.12.2023, 7.30 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Straße Südring in Beckum ein.

Warendorf (ots) - Der oder die Täter stahlen ein Portemonnaie und ein Mobiltelefon.

Des Weiteren gab es in der Nacht zu Montag, 25.12.2023 zwei versuchte Wohnungseinbrüche. Gegen 4.00 Uhr versuchte ein Unbekannter in eine Wohnung auf der Hammer Straße einzubrechen. In dem weiteren Fall liegt die Tatzeit zwischen 2.30 Uhr und 11.00 Uhr. Hier gelangte der Täter nicht in die Wohnung auf dem Dalmerweg, stahl aber von der Terrasse eine Kiste Bier.

Wer hat in dem Viertel zur Nachtzeit verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu den Taten machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.



