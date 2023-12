Am Donnerstag, 30.11.2023 hielten Polizisten gegen 19.05 Uhr einen E-Scooterfahrer auf der Weststraße in Beckum an.

Warendorf (ots) - Bei der Kontrolle des 36-Jährigen wurde deutlich, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Das ergab auch ein Drogenvortest. Der 36-Jährige hatte auch Betäubungsmittel bei sich, die sichergestellt wurden. Außerdem war der E-Scooter, mit dem der Mann aus Beckum unterwegs war offensichtlich gestohlen. Deshalb wurde der Roller ebenfalls sichergestellt. Dann wurde dem Tatverdächtigen noch eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.



Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

https://warendorf.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

https://warendorf.polizei.nrw/





Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell