Vermutlich ist ein Lkw für den Schaden eines Ford-Rangers in Drensteinfurt-Rinkerode verantwortlich.

Warendorf (ots) - Der Ford war am Freitag (15.12.2023) zwischen 03.00 Uhr und 08.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Straße Eickenbeck abgestellt. Vermutlich stieß ein Sattelauflieger gegen den Pkw, beschädigte ihn links und schob ihn ein Stück weiter auf einen anderen Parkplatz.



Hinweise zum Verursacher des Schadens bitte an die Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.



