Ein bislang unbekannter Mann soll am Sonntag (17.12.2023, 21.30 Uhr) den 33-jährigen Inhaber eines Imbisses an der Warendorfer Straße in Ennigerloh-Westkirchen leicht verletzt haben.

Warendorf (ots) - Der Unbekannte sei zunächst in den Laden gekommen und habe nach Geld gefragt. Der Inhaber verneinte die Bitte und erteilte ein Hausverbot. Eine halbe Stunde später sei der Fremde wiedergekommen und habe ein Messer in der Hand gehalten. Auch soll er den 33-Jährigen mit der anderen Hand gekratzt haben. Nachdem der Inhaber damit drohte die Polizei zu rufen, flüchtete der Unbekannte.



Er wird wie folgt beschrieben:



Circa 1.70 Meter groß, kurze braune Haare, 3-Tage Bart, schmales Erscheinungsbild, Tattoos am Gesicht und an den Armen, osteuropäischen Phänotyps.



Hinweise bitte an die Polizei Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.



Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell