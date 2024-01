An Silvester (31.122023) kam es gegen 11.30 Uhr zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Berliner Straße in Ennigerloh.

Warendorf (ots) - Einsatzkräfte stellten bei ihrem Eintreffen eine starke Rauchentwicklung fest, die aus einer Erdgeschosswohnung kam. Bei Begehung der Wohnung wurde ein verbranntes Elektrogrät in der völlig verrußten Küche festgestellt. Alle Bewohner hatten das Haus verlassen und niemand kam zu Schaden. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. Brandursache könnte ein defektes Elektrogerät gewesen sein.



