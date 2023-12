Ein unbekannter Täter hat verschiedene Werkzeuge von einem Firmengelände in Everswinkel gestohlen.

Warendorf (ots) - Der Täter verschaffte sich zwischen Sonntag (03.12.2023, 20.00 Uhr) und Montag (04.12.2023, 06.00 Uhr) Zugang zu dem Gelände an der Münsterstraße, auf dem aktuell auch eine Baustelle ist. Hier stahl er Werkzeug und flüchtete unerkannt.



Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in der Umgebung geben? Melden Sie sich bei der Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.



