Am heutigen Abend (30.11.2023, 18.00 Uhr) meldet eine aufmerksame Passantin eine starke Rauchentwicklung und Funken aus einem Kamin an einem Wohnhaus an der Westkirchener Straße.

Warendorf (ots) - Die eingesetzte Feuerwehr kehrte den Kamin und bekämpfte somit den Brand. Personen kamen nicht zu Schaden, ebenso entstand kein Gebäudeschaden.

Für die Einsatzdauer war die Westkirchener Straße bis zirka 19.00 Uhr voll gesperrt.



