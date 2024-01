Bei einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen und jungen Erwachsenen nahe einem Schnellrestaurant auf der Münsterstraße in Hamm sind am Dienstag, 2. Januar, gegen 19.40 Uhr zwei 16-Jährige aus Hamm schwer verletzt worden.

Warendorf (ots) - Die Verletzten wurden mit Rettungswagen in Hammer Krankenhäuser gebracht, wo sie stationär verblieben. Ein weiterer 19-Jähriger verletzte sich in Folge der körperlichen Auseinandersetzung leicht. Auch er wurde in ein Hammer Krankenhaus gebracht, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten.



An der Auseinandersetzung, die im Vorfeld der Provokationen über das soziale Netzwerk TikTok verabredet worden sein soll, waren nach erster Erkenntnislage etwa 60 Personen aus dem Raum Münster, Kreis Warendorf und Hamm beteiligt.



Nach Eingang der ersten Notrufe bei der Leitstelle der Polizei waren Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Hamm schnell und mit starken Kräften vor Ort.



Noch vor Eintreffen der Polizei war ein Großteil der Beteiligten geflüchtet.



Mit Hilfe von alarmierten Unterstützungskräften umliegender Behörden und der Bundespolizei Münster konnten mehrere Kleingruppen im unmittelbaren Nahbereich sowie am und um den Hauptbahnhof Hamm aufgegriffen und kontrolliert werden

Im Rahmen der Personalienfeststellungen leistete ein 16-jähriger Ahlener Wider-stand und verletzte sich dabei leicht.



Nach Abschluss der Kontrollen wurden Platzverweise ausgesprochen und auswärtige Personen am Hauptbahnhof der Bundespolizei Münster übergeben, die die Rückreise sicherstellten.



Gegenwärtig erfolgt eine Bewertung des Sachverhalts hinsichtlich weiterer Ermittlungen und polizeirechtlicher Maßnahmen, wie z. B. von Gefährderansprachen, in enger Abstimmung mit dem Polizeipräsidium Münster, der Kreispolizeibehörde Warendorf sowie der Bundespolizei Münster. (ds)