Am Mittwoch (13.12.2023) waren zahlreiche Kräfte der Kreispolizeibehörde Warendorf bei einem Einsatz am Telgter Schulzentrum eingesetzt.

Warendorf (ots) - "Da die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler absolute Priorität hatte, haben wir uns aufgrund des Verdachtshinweises entschieden, alle Räume der Schule zu durchsuchen", so Landrat Dr. Olaf Gericke. "Wir haben im engen Austausch mit den Verantwortlichen der Sekundarschule und der Stadt Telgte gestanden, um die polizeilichen Maßnahmen und das Vorgehen abzustimmen."



Während des Einsatzes haben sich keine Hinweise auf eine verdächtige Person ergeben. Am Mittwochabend erklärte sich eine Hinweisgeberin im Beisein einer Erziehungsberechtigten bei der Polizei zu dem geäußerten Verdacht. Sie gab an, dass es sich um eine Falschmeldung gehandelt habe.



"Kinder und Jugendliche können nicht einschätzen, was sie mit einer solchen Falschmeldung verursachen", merkte die Abteilungsleiterin Polizei Andrea Mersch-Schneider an. "Auf der einen Seite folgt ein kräfteintensiver Polizeieinsatz, der unser Personal für andere Einsätze bindet. Auf der anderen Seite verursacht das bei den betroffenen Schülerinnen und Schülern, aber auch bei den Eltern, Angehörigen sowie Bürgerinnen und Bürgern des Ortes große Ängste und Sorgen. Deshalb ist es wichtig, dass alle Eltern mit ihren Kindern über die Folgen von Falschmeldungen sprechen und sie sensibilisieren." Die Polizei geht derartigen Hinweisen ernsthaft und professionell nach, um die Sicherheit für die Bevölkerung zu gewährleisten.



Die betroffenen Mädchen und Familien werden von Fachleuten ein Betreuungsangebot erhalten. Ebenso sind heute Kräfte der Polizei sowie der Schulpsychologischen Beratungsstelle für Betreuungsangebote in der Schule.



