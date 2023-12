"Das Verhalten und die technischen Gegebenheiten haben sich in den vergangenen Jahren positiv verändert" - so resümieren Polizistinnen und Polizisten Verkehrskontrollen in puncto Beleuchtung.

Warendorf (ots) - Die Beamten haben seit dem 04. Dezember im gesamten Kreis Warendorf wiederholt punktuell Beleuchtungskontrollen an Fahrrädern durchgeführt mit folgendem Ergebnis:



68 Mitteilungen für Eltern wurden gefertigt - zur Überprüfung der Beleuchtung an den Fahrrädern ihrer Kinder. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde gefertigt und 47 Verwarngelder erhoben.



Eine ordnungsgemäße Beleuchtung, Reflektoren nach hinten, vorn und zur Seite sind nicht nur vorgeschrieben, sie sorgen für mehr Sicherheit. Wir appellieren an alle nur mit verkehrssicheren Fahrrädern unterwegs zu sein.



Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell