In den letzten Wochen war Polizeihauptkommissar Ralf Struß mit der Mobilen Wache auf Abschiedstour, nun erfolgte die Schlüsselübergabe an seinen Nachfolger, Polizeihauptkommissar Richard Rauer im Beisein des Behördenleiters und Polizeidirektor Johannes Schütze.

Warendorf (ots) - "Als wir unser Anliegen einer rollenden Bürgerwache vor gut 17 Jahren an das Innenministerium trugen war die Anzahl der Skeptiker groß", so Landrat Dr. Olaf Gericke. "Aber das Modell hat sich über die vielen Jahre bewährt und bedeutet echte praktizierte Bürgernähe."



Der Behördenleiter wünschte Richard Rauer alles Gute für seine neue Aufgabe, der seinem Vorgänger in den letzten Wochen bereits über die Schulter schaute und zu dessen letzten Terminen begleitete.



Die Mobile Wache ist ein für polizeiliche Zwecke umgebautes Wohnmobil, mit dem nun Polizeihauptkommissar Richard Rauer gemeinsam mit dem örtlichen Bezirksdienst regelmäßige Bürgersprechstunden in den Orten durchführt, in denen weder eine Polizeidienststelle noch ein Bezirksdienstbüro vorhanden ist. Des Weiteren finden sogenannte Präsenzeinsätze an stark frequentierten Örtlichkeiten statt und das Fahrzeug wird bei besonderen Einsätzen, wie z. B. auf Volksfesten eingesetzt. Die Termine und Standorte der Mobilen Wache sind über die Internetseite https://warendorf.polizei.nrw/ abrufbar.



